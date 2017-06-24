Власти Йемена проверяют информацию о создании ОАЭ тайных тюрем в республике

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Йемена начало проверку после сообщений СМИ и правозащитных организаций о создании Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) сети тайных тюрем на юге республики, где силы ОАЭ участвовали в военных действиях в составе коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.
По его информации, премьер-министр Йемена Ахмед Убейд бен Дагр сформировал в этих целях комиссию из шести человек во главе с министром юстиции, которая будет изучать "обвинения в нарушении прав человека на освобожденных территориях". "Комиссия начинает работу с сегодняшнего дня и направит отчет премьер-министру в течение 15 дней", - приводит агентство выдержки из распоряжения премьера, датированного 22 июня.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch выступила с утверждением о том, что власти ОАЭ создали сеть тайных тюрем на территории Йемена. В свою очередь агентство Associated Press в четверг сообщило, что в тюрьмах, созданных ОАЭ в Йемене, якобы применяются пытки к заключенным.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. ОАЭ входит в коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, которая вторглась на территорию Йемена в марте 2015 года.