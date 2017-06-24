Правящая партия Киргизии выдвинет премьера кандидатом на пост президента

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БИШКЕК, 24 июня. /ТАСС/. Пропрезидентская Социал-демократическая партия Киргизстана (СДПК) выдвинет кандидатом в президенты нынешнего премьер-министра страны Сооронбая Жээнбекова. Об этом в субботу в Казани заявил президент республики Алмазбек Атамбаев, который 19 июня прибыл в Россию с государственным визитом, сообщили киргизские СМИ.
"СДПК поддержит кандидатуру Жээнбекова", - приводят они слова Атамбаева, который является основателем и руководителем данной политической партии. Как ожидается, съезд СДПК пройдет 15 июля.
Выборы президента в Киргизии намечены на 15 октября. На данный момент о намерении принять в них участие уже объявили бывшие премьер-министры Темир Сариев и Омурбек Бабанов, лидер парламентской фракции "Онугуу" ("Прогресс") Бакыт Торобаев, а также находящийся в заключении из-за обвинения в злоупотреблении служебным положением глава оппозиционной фракции "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбек Текебаев.
Кандидаты в президенты Киргизии должны собрать 30 тыс. подписей граждан в свою поддержку, внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (около 15 тыс. долларов) и сдать экзамен на знание киргизского языка. Атамбаев не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает занимать кому-либо президентский пост более одного шестилетнего срока.