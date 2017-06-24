В Турции задержаны пять экстремистов, готовивших теракты в стране

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. По меньшей мере пять террористов, планировавших теракты в Турции, задержаны на юге страны. Об этом сообщило в субботу агентство Dogan.

По его данным, в пятницу сотрудники сил безопасности остановили машину с сирийскими регистрационными номерами в провинции Хатай. На автомобиле передвигались двое граждан Турции и трое граждан Сирии. На двоих из задержанных были обнаружены пояса со взрывчаткой.