В Турции задержаны пять экстремистов, готовивших теракты в стране

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АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. По меньшей мере пять террористов, планировавших теракты в Турции, задержаны на юге страны. Об этом сообщило в субботу агентство Dogan.
По его данным, в пятницу сотрудники сил безопасности остановили машину с сирийскими регистрационными номерами в провинции Хатай. На автомобиле передвигались двое граждан Турции и трое граждан Сирии. На двоих из задержанных были обнаружены пояса со взрывчаткой.