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ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии

Международная панорама
24 июня, 17:56 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 24, июня. /ТАСС

Атака стала ответом на обстрел снарядами контролируемой Израилем территории Голанских высот

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© EPA/ABIR SULTAN

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июня. /ТАСС/. Самолет ВВС Израиля в ответ на обстрел снарядами контролируемой Израилем территории Голанских высот поразил в субботу два сирийских танка и позиции, откуда был осуществлен запуск. Об этом сообщила в распространенном в субботу коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

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"В ответ на десяток выпущенных с территории Сирии снарядов, разорвавшихся ранее сегодня в Израиле, самолет ВВС Израиля поразил позицию, откуда велся огонь. Кроме этого, самолет нанес удары по двум танкам сирийской армии в северной части сирийских Голанских высот", - говорится в документе. Ранее армия сообщила, что несколько выпущенных из Сирии снарядов разорвались в субботу в незаселенной местности в контролируемой еврейским государством части Голанских высот. В результате инцидента никто не пострадал.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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