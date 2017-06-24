СМИ: де Мистура рассчитывает на прогресс в сирийском урегулировании после саммита G20

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Саммит "Большой двадцатки" может придать импульс урегулированию конфликта в Сирии. Об этом сообщила в субботу газета Tagesspiegel со ссылкой на спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру. Он дал изданию интервью, которое будет полностью опубликовано в воскресном номере.

"Согласие между США и Россией жизненно необходимо для того, чтобы в Сирии когда-нибудь установился мир", - убежден дипломат. Как отмечает газета, де Мистура ожидает "импульса" для процесса мирного урегулирования по итогам саммита G20 7-8 июля в Гамбурге. В то же время спецпосланник ООН признал, что после шести лет войны в Сирии "он с трудом остается оптимистом".

Де Мистура также заметил, что военными средствами ликвидировать террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не получится. "Чтобы победить ИГ, недостаточно бомбить Ракку. Эффективная борьба с терроризмом должна включать создание ситуации в обществе, которая террор не допускает", - сказал спецпосланник генсека, комментируя действия коалиции во главе с США.

Как признал в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, практическая подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, поскольку конкретной договоренности об отдельном контакте на полях саммита "двадцатки" еще нет.

Путин и Трамп до сих пор не встречались, а лишь несколько раз беседовали по телефону.