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ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Парламент Великобритании подвергся кибератаке, что привело к сбою в работе электронной почты депутатов и пэров. Об этом в своем Twitter в субботу сообщил член Палаты лордов Кристофер Реннард.
"Кибератака на Вестминстер. Парламентская электронная почта может не работать", - написал он.
Британская газета The Times ранее информировала, что обнаружила на одном из русскоязычных ресурсов для хакеров списки логинов и паролей от электронных ящиков, предположительно принадлежащих британским госслужащим, включая министров, данные были доступны для продажи или обмена.