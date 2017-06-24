Скарамуччи назвал верным решение CNN удалить статью про его контакты с главой РФПИ

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Американский финансист Энтони Скарамуччи принял извинения телекомпании CNN, которая опубликовала, а потом удалила статью о якобы расследовании комитетом по разведке Сената Конгресса США обстоятельств его встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

"CNN поступила правильно [удалив материал - прим. ТАСС]. Классный шаг, извинения приняты. Каждый может ошибаться", - написал Скарамуччи в своем Twitter. Он добавил, что продолжает жить и работать как ни в чем не бывало.

.@CNN did the right thing. Classy move. Apology accepted. Everyone makes mistakes. Moving on. https://t.co/lyVajCKNHx — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 24 июня 2017 г.

Телекомпания 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник во фракции демократов в верхней палате Конгресса утверждалось, что Скарамуччи и Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По словам источника CNN, комитет по разведке Сената интересует, подавал ли Скарамуччи своему собеседнику надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

"22 июня сайт CNN.com опубликовал материал, увязывающий Скарамуччи с расследованиями в отношении РФПИ. Статья не соответствовала редакционным стандартам CNN и была удалена. Ссылки на статью деактивированы. CNN приносит свои извинения господину Скарамуччи", - говорится в заявлении на сайте компании.

В январе текущего года ведущие американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп, чья инаугурация состоялась 20 января, намерен назначить Скарамуччи, работавшего в прошлом в инвестиционном банке Goldman Sachs, своим советником по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома.

Финансист, как отмечалось в ряде публикаций, согласился занять данный пост. Назначение в итоге не состоялось.

Давление в прессе

Сам Скарамуччи подтвердил CNN факт короткой встречи с Дмитриевым в Давосе, но добавил, что встреча носила неформальный характер и была мимолетна. Оба финансиста являются участниками Давосского форума в течение многих лет. Санкции США в отношении российских компаний не запрещают совместные инвестиционные проекты с РФПИ или встречи с представителями фонда.

Трамп и его ближайшее окружение регулярно подвергаются нападкам в ряде американских СМИ, включая CNN, за свои предполагаемые связи с Россией, а сам президент категорически отрицает существование таких связей.

После публикации в CNN представитель РФПИ заявил, что необходимость в диалоге России и США сильнее, чем попытки ограничить любое общение через давление в прессе на основании ложных фактов.

Российский фонд прямых инвестиций основан в 2011 году, осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.