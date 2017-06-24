Глава МИД ФРГ: ЕС надо регулировать миграцию без споров из-за квот

ПРАГА, 24 июня. /ТАСС/. Евросоюзу необходимо сосредоточиться на решении вопроса, каким образом наиболее эффективно сократить приток нелегальных беженцев, а не вести спор из-за миграционных квот. Об этом в субботу заявил в Праге журналистам министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, посетивший с рабочим визитом Чехию.

"Речь не идет о том, какие у кого квоты и из-за чего мы ругаемся, а о том, что мы сделаем в будущие десятилетия для значительного сокращения беженцев, - отметил он. - Пока мы в Европе ругаемся о том, сколько примем беженцев, в Африке увеличивается число людей [стремящихся проникнуть в ЕС], потому что они существуют там в катастрофических условиях".

Тем не менее, Габриэль выразил понимание позиции Чехии и других стран "Вишеградской группы" (включает также Словакию, Польшу и Венгрию), которые отвергают принудительные механизмы распределения беженцев и требуют учитывать свои национальные интересы в миграционной политике Евросоюза.

Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность республики продолжать активное сотрудничество с государствами- партнерами по ЕС и руководящими органами организации по модернизации миграционной политики Евросоюза. Прага, при этом, не намерена пересматривать свою отрицательную позицию по принудительным распределительным квотам.

"У нас отличимые позиции [по квотам], но ценно, что мы готовы говорить об этой проблеме [нелегальной миграции]. Мы понимаем, что она должна быть решена совместно. По ряду моментов наши взгляды совпадают", - сказал глава МИД Чехии.

ЕС осенью 2015 года принял решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран Евросоюза и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия - 1,6 тысячи, Венгрия - 1,3 тысячи, а Словакия - 900 мигрантов.