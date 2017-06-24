В Одессе напали на сотрудницу комиссии, которая расследует пожар в Доме профсоюзов

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КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники в центре Одессы избили Светлану Подпалую, которая в составе общественной комиссии "Группа 2 мая" ведет независимое расследование трагедии в городском Доме профсоюзов в 2014 году.
"На меня напали возле моего дома на Тираспольской. Ничего не украли. Брызнули баллоном, потом били по лицу. Я понимаю, что меня предупреждают", - написала Подпалая на странице в Facebook.
Общественная комиссия "Группа 2 мая" возникла по инициативе бывшего руководителя Одесской области Игоря Палицы. Подпалая, как следует из сообщения комиссии, занимает должность специалиста по связям с общественностью. Она также участвовала в акциях против уничтожения зеленых зон города и застройки у побережья Черного моря.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.