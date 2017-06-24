СМИ: в ЛНР сообщили о подготовке спецслужбами Украины провокации против наблюдателей ОБСЕ

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ЛУГАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Спецслужбы Украины готовят провокации против наблюдателей ОБСЕ, работающих на границе с Крымом. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики получена оперативная информация о готовящихся спецслужбами Украины на границе с Крымом провокациях в отношении международных наблюдателей ОБСЕ", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.
По данным МГБ ЛНР, в районах пунктов пропуска "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) "готовится покушение" на представителей мониторинговой миссии. "МГБ также располагает информацией о причастности к данной провокации ряда сотрудников департамента контрразведки пятого управления Службы безопасности Украины, находящихся в настоящее время в указанных пунктах пропуска. Ими являются: капитан Колечко Сергей Викторович, лейтенанты Озерный Иван Николаевич, Павлик Владислав Викторович и Пархоменко Алексей Станиславович", - уточнили в спецслужбе.
В ведомстве также призвали сотрудников всех международных организаций на Украине соблюдать меры безопасности для исключения провокаций.