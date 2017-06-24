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Интерпол: Россия предоставляет важные сведения для борьбы с терроризмом

Международная панорама
24 июня, 21:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Глава организации Юрген Шток отметил, что РФ также поддерживает операции Интерпола по борьбе с организованной преступностью и правонарушениями в киберпространстве

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия предоставляет Международной организации уголовной полиции (Интерпол) ценные сведения, которые помогают пресекать террористическую деятельность и следить за экстремистами по всему миру. Об этом сообщил в субботу в интервью телеканалу "Россия 24" генеральный секретарь правоохранительного ведомства Юрген Шток.

"Россия очень активно занимается пополнением наших баз данных, предоставляя ценную информацию другим странам. Россия также обеспечила своим национальным структурам доступ к международным сведениям о пересечении границ, которые собирают на пограничных переходах. Эти важные для полиции данные помогают бороться с террористической деятельностью, способствуют отслеживанию перемещения террористов по всему миру", - сказал он.

Шток отметил, что РФ поддерживает операции Интерпола по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и правонарушениями в киберпространстве. "Россия направила своих лучших специалистов в штаб-квартиру Интерпола в Лионе и в Сингапур. Они вошли в состав международных групп, которые успешно противостоят деятельности террористов и транснациональных преступных организаций", - добавил он.

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