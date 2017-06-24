Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соцпартия Франции не поддержит правительство Эдуара Филиппа на голосовании в парламенте

Международная панорама
24 июня, 22:43 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, июня. /ТАСС

По итогам второго тура выборов в Национальное собрание Франции, Соцпартия, управлявшая страной последние пять лет, понесла наибольшие потери

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Социалистическая партия Франции не намерена голосовать по вопросу о доверии новому правительству страны, состав которого был объявлен 21 июня по итогам выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента).

"Мы находимся в явной оппозиции к правительству Эдуара Филиппа. Мы не будем голосовать за доверие к этому кабинету министров", - говорится в распространенном в субботу заявлении политической силы.

Голосование в парламенте намечено на 4 июля. По традиции этому будет предшествовать программное выступление премьер-министра, в ходе которого он изложит основные тезисы своего политического курса.

Поражение Соцпартии на выборах

По итогам второго тура выборов в Национальное собрание, который прошел во Франции 18 июня, Соцпартия, управлявшая страной последние пять лет, понесла наибольшие потери. Ее представительство сократилось с 295 до 46 депутатов. По словам французских политологов, это поражение социалистов можно считать историческим.

Убедительную победу на парламентских выборах одержало пропрезидентское движение "Республика на марше", выступающее единым блоком с центристами из "Демократического движения". В общей сложности они получили 350 из 577 мест и образуют абсолютное парламентское большинство.

Правительство Эдуара Филиппа

Перестановки, произошедшие в правительстве по итогам парламентских выборов, оказались серьезнее, чем ожидалось. Первоначально отставка кабмина носила технический характер, однако из-за ряда политических скандалов из состава правительства Франции были вынуждены уйти сразу четыре министра, которых заменили другие политики.

Главный скандал связан с центристской партией "Демократическое движение", которая входит в один блок с "Республикой на марше". Руководство "Демократического движения" заподозрили в махинациях, связанных с созданием фиктивных рабочих мест, на фоне чего министры, представлявшие партию в правительстве, приняли решение добровольно покинуть свои посты.

На освободившиеся места глав минобороны, минюста, минсельхоза назначены Флоранс Парли, Николь Беллубе и Стефан Травер. Во главе министерства территориального планирования встал Жак Мзар. Других значимых изменений в составе правительства не произошло.

Единственным представителем прежнего кабинета социалистов стал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Филипп, Эдуар
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии
2
МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
3
Эксперты: лечение рака без отравления химией укрепило авторитет российской науки
4
У берегов Анапы произошло землетрясение
5
Путин посетил "Артек" и пообщался с детьми
6
Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского поста
7
Уступили первенство: сборная России по боксу заняла второе место на чемпионате Европы
Темы дня
Загрузка...
Реклама