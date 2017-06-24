Соцпартия Франции не поддержит правительство Эдуара Филиппа на голосовании в парламенте

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ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Социалистическая партия Франции не намерена голосовать по вопросу о доверии новому правительству страны, состав которого был объявлен 21 июня по итогам выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента).
"Мы находимся в явной оппозиции к правительству Эдуара Филиппа. Мы не будем голосовать за доверие к этому кабинету министров", - говорится в распространенном в субботу заявлении политической силы.
Голосование в парламенте намечено на 4 июля. По традиции этому будет предшествовать программное выступление премьер-министра, в ходе которого он изложит основные тезисы своего политического курса.
По итогам второго тура выборов в Национальное собрание, который прошел во Франции 18 июня, Соцпартия, управлявшая страной последние пять лет, понесла наибольшие потери. Ее представительство сократилось с 295 до 46 депутатов. По словам французских политологов, это поражение социалистов можно считать историческим.
Убедительную победу на парламентских выборах одержало пропрезидентское движение "Республика на марше", выступающее единым блоком с центристами из "Демократического движения". В общей сложности они получили 350 из 577 мест и образуют абсолютное парламентское большинство.
Перестановки, произошедшие в правительстве по итогам парламентских выборов, оказались серьезнее, чем ожидалось. Первоначально отставка кабмина носила технический характер, однако из-за ряда политических скандалов из состава правительства Франции были вынуждены уйти сразу четыре министра, которых заменили другие политики.
Главный скандал связан с центристской партией "Демократическое движение", которая входит в один блок с "Республикой на марше". Руководство "Демократического движения" заподозрили в махинациях, связанных с созданием фиктивных рабочих мест, на фоне чего министры, представлявшие партию в правительстве, приняли решение добровольно покинуть свои посты.
На освободившиеся места глав минобороны, минюста, минсельхоза назначены Флоранс Парли, Николь Беллубе и Стефан Травер. Во главе министерства территориального планирования встал Жак Мзар. Других значимых изменений в составе правительства не произошло.
Единственным представителем прежнего кабинета социалистов стал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.