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Выборы в парламент Албании пройдут в условиях жесткого противостояния властей и оппозиции

Международная панорама
25 июня, 0:35 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 25, июня. /ТАСС

Согласно результатам последних опросов общественного мнения, Албанскую социалистическую партию поддерживают 52% граждан, а Демократическую партию Албании - 43%

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СКОПЬЕ, 25 июня. /ТАСС/. Выборы в Народное собрание (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Албании. Первоначально они планировались на 18 июня, но в связи со сложной политической ситуацией было принято решение о переносе голосования на 25 июня. Как ожидается, в волеизъявлении примут участие около 3,5 млн человек, которые смогут отдать свои голоса с 07:00 до 19:00 по местному времени (08:00-20:00 мск).

Избирательная кампания проходила в напряженной обстановке. Премьер-министр, лидер правящей Албанской социалистической партии (АСП) Эди Рама особо отмечал шаги, сделанные им для проведения реформ с целью начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца года. В свою очередь оппозиционные партии еще в феврале стали бойкотировать работу парламента, обвинив правительство в намерении подтасовать результаты выборов, отказавшись от участия в них и выступив за отставку кабинета министров, что привело к приостановке судебных реформ, необходимых для начала переговоров о присоединении к ЕС. Основным требованием оппозиционеров было создание технического правительства, которое, по их мнению, провело бы "справедливые и демократические выборы".

Выходом из сложившейся ситуации стало майское соглашение между Рамой и главой крупнейшей оппозиционной силы - Демократической партии Албании (ДПА) Люльзимом Башей, которое было достигнуто при посредничестве США и ЕС. Одним из результатов этой договоренности стал перенос голосования на неделю. Но несмотря на то, что оппозиция согласилась принять участие в выборах, напряженность в стране не исчезла.

Согласно результатам последних опросов общественного мнения, АСП поддерживают 52% граждан, а ДПА - лишь 43%.

Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала 18 партий, представители которых должны будут сформировать 140-местное Народное собрание. Кроме того, она аккредитовала более 5,5 тысячи наблюдателей. За ходом волеизъявления будут, в частности, следить представители государств - членов ЕС в Албании, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейского совета и сотрудники посольства США.

Нынешние парламентские выборы являются девятыми с 1990 года, когда в Албании была введена многопартийность.

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