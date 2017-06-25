В Британии проверяют облицовку домов на соответствие требованиям пожарной безопасности

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Британские власти проводят проверку жилых домов в стране на предмет соответствия облицовки зданий требованиям пожарной безопасности. В рамках проверки уже выявлено 34 многоэтажных дома, облицованных легковоспламеняющимися материалами. Об этом в субботу сообщил британский министр по делам регионов и местного самоуправления Саджид Джавид.

"На данный момент облицовка 34 высотных домов в 17 административных округах не прошла испытаний на воспламеняемость", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

По словам Джавида, жилые дома, не соответствующие нормам пожарной безопасности, находятся в лондонских районах Кэмден, Хаунслоу, Барнет и Брент, а также в городах Манчестер, Плимут и Портсмут. Всего британским властям предстоит проверить в общей сложности 600 объектов муниципального жилья по всей стране.

Совет лондонского муниципального округа Кэмден принял в пятницу решение временно выселить 4 тыс. человек из четырех 22-этажных домов жилого комплекса Chalcots Estate на севере британской столицы. По утверждению властей, облицовка домов не соответствует требуемому стандарту пожарной безопасности и не является огнеупорной.

Использование такого облицовочного материала привело в ночь на 14 июня к крупному пожару в жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек. Позднее Скотленд-Ярд установил, что причиной появления огня стал неисправный холодильник Hotpoint FF175BP, который находился в одной из квартир на нижних этажах. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки пламя затем очень быстро распространилось до самого верха здания, отрезав людям пути к эвакуации. Жертвами трагедии в Grenfell Tower стали по меньшей мере 79 человек.