В результате взрыва на рынке в Сирии погибли 10 человек

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли, более 30 пострадали в субботу в результате взрыва в городе Эд-Дана (провинция Идлиб) в Сирии. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его сведениям, заминированный автомобиль был подорван на городском рынке во второй половине дня, когда жители делали покупки накануне праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание священного месяца поста Рамадан. Среди погибших трое детей.