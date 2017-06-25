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В результате взрыва на рынке в Сирии погибли 10 человек

Международная панорама
25 июня, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Заминированный автомобиль был подорван на городском рынке во второй половине дня, когда жители делали покупки накануне праздника Ид аль-Фитр

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли, более 30 пострадали в субботу в результате взрыва в городе Эд-Дана (провинция Идлиб) в Сирии. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его сведениям, заминированный автомобиль был подорван на городском рынке во второй половине дня, когда жители делали покупки накануне праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание священного месяца поста Рамадан. Среди погибших трое детей.

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