Американский журналист: Трамп знал, что власти Сирии не применяли химоружие в Хан-Шейхуне

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп при принятии решения о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат знал, что власти ближневосточной страны не применяли химическое оружие в городе Хан-Шейхун. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье газетой Welt am Sonntag материале известного своими журналистскими расследованиями американца Сеймура Херша, который еще во время иракской кампании одним из первых рассказал о военных преступлениях соотечественников.

По сведениям репортера, полученным из многочисленных источников в правительстве и спецслужбах США, Трамп принимал решение об ударе по авиабазе без учета мнения экспертов, а его администрация потом пыталась создать в СМИ ложную картину событий. Более того, Соединенным Штатам было заранее известно об авиаударе сирийских ВВС по Хан-Шейхуну, о котором американцев якобы уведомила российская сторона, чтобы избежать жертв среди агентов Вашингтона.

"На тот момент данные спецслужб свидетельствовали о том, что сирийские ВВС 4 апреля взяли на прицел место проведения встречи исламистов, - утверждает в своей статье журналист. - Для операции россияне предоставили корректируемую авиабомбу, оснащенную конвенциональной боеголовкой". Согласно его информации, "еще за несколько дней до этого российские службы проинформировали о готовящейся операции американцев, размещенных в (столице Катара) Дохе". Сделано это было для того, чтобы Вашингтон успел отозвать своих информаторов, которых Центральное разведывательное управление (ЦРУ) могло внедрить в ряды экстремистов и которые могли случайно оказаться на упомянутой встрече.

Известная цель

По версии Херша, мишенью авиаудара в Хан-Шейхуне было двухэтажное здание, которое служило местом проведения переговоров экстремистов из различных организаций. В подвале же находился склад с ракетами, оружием, боеприпасами, продуктами, химикатами и чистящими средствами на основе хлора, которые используются для обработки тел умерших перед погребением. По словам репортера, российская сторона передала сообщение о готовящейся атаке напрямую в ЦРУ, указав, что целью операции является ликвидация занимающего высокое положение представителя одной из радикальных группировок.

Сброшенный сирийским самолетом снаряд попал в цель, его взрыв спровоцировал ряд детонаций, в результате которых и образовалось облако ядовитого газа. Оно сформировалось из удобрений, применяемых для дезинфекции средств и других веществ, которые хранились в подвале, пишет Welt am Sonntag, ссылаясь на приведенные автором статьи выводы американских военных. Журналист также утверждает, что один из советников администрации США по вопросам безопасности ему напрямую заявил: "Это не было атакой с применением химоружия. Это сказка".

Реакция Трампа

По словам Херша, Трамп приказал нанести удар по Сирии в ответ на предположительное применение химического оружия буквально через несколько часов после того, как увидел кадры с умирающими от последствий воздействия отравляющих веществ детьми и взрослыми. "Ему было доложено о том, что никаких доказательств применения сирийцами химоружия нет. И он все равно сказал: "Действуйте", - пишет американский журналист.

Он также отмечает, что на совещании, на котором принималось решение об атаке на авиабазу Шайрат, военные попытались минимизировать ущерб от действий президента и предложили ему четыре варианта.

Первый предполагал отказ от каких-либо мер. Второй - "удар по рукам" в виде атаки на аэродром. Третий - массированные бомбежки сирийских военных объектов и командных пунктов с помощью стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев. Четвертый сценарий якобы предусматривал физическое устранение президента Сирии Башара Асада.

В итоге хозяин Белого дома выбрал второй вариант, и 59 Tomahawk были запущены с эсминцев Ross и Porter, несших в тот момент вахту в Средиземном море.

Эффективный удар

Как пишет Херш, удар был весьма эффективным "с точки зрения причинения минимального ущерба". Так, первые пущенные в направлении сирийской авиабазы крылатые ракеты были нацелены на хранилища с горючим. Попав в цель, они спровоцировали сильнейший пожар, сопровождавшийся задымлением. Из-за этого почти у половины Tomahawk отказала система наведения, и они попросту не попали в цель.

"Это с начала и до конца было типичным шоу Трампа, - приводит публицист слова одного из советников Белого дома по вопросам безопасности. - Некоторые высокопоставленные представители видели в этом ударе попытку ограничить ущерб от ошибочного решения президента". При этом репортер предполагает, что если бы Трамп сделал выбор в пользу более жесткого сценария, ряд членов Совета безопасности ушел бы в отставку.

Операция прикрытия

Через несколько дней администрация США решила заняться продвижением своей точки зрения на произошедшее и собрала журналистов ведущих американских СМИ на закрытый брифинг. "Суть его заключалась в следующем: отрицание Россией факта применения химоружия является наглой ложью, поскольку президент Трамп уже заявил о применении газа зарин", - пишет Херш. Он также отмечает, что большинство американских СМИ положительно отреагировало на вброс со стороны Белого дома, начав обвинять в случившемся именно Москву.

Более того, Welt am Sonntag сообщает, что вашингтонская администрация к моменту написания статьи никак не отреагировала на многочисленные вопросы издания о событиях в Хан-Шейхуне и ударе по Шайрату. Газета также указывает, что Херш раскрыл ей источники своей информации, а с основным из них редакции удалось пообщаться лично.

Американские корабли атаковали сирийскую авиабазу крылатыми ракетами Tomahawk в ночь на 7 апреля. В Вашингтоне заявили, что атака стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, ответственность за которое Запад возложил на Дамаск. В Москве удар по Шайрату назвали агрессией.