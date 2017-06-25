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В Колумбии задержаны восемь человек по подозрению в причастности к взрыву в Боготе

Международная панорама
25 июня, 4:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Отмечается, что среди задержанных четыре женщины

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Колумбийская полиция провела в субботу серию обысков, в результате которых были задержаны восемь человек, подозреваемых в организации взрыва 17 июня в торговом центре в столице страны, Боготе. Об этом сообщил глава Национальной полиции Колумбии генерал Хорхе Нието.

"Сегодня группа следователей провела 10 обысков в Боготе и Эспинале, которые завершились задержанием восьми человек", - написал Нието в своем Twitter. Он добавил, что среди задержанных четыре женщины.

17 июня в торговом центре "Сентро Андино" в престижном районе Боготы прогремел взрыв. Мэр Боготы Энрике Пеньялоса квалифицировал это происшествие как теракт. По данным Национальной полиции, взрывное устройство было заложено в женском туалете торгового центра. В результате погибло три женщины: одна на месте, двое позже скончались от полученных ран в больнице.

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В торговом центре в Боготе прогремел взрыв, три человека погибли

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