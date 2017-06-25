Си Цзиньпин посетит Гонконг в 20-ю годовщину возвращения мегаполиса под юрисдикцию Китая

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ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Гонконг для участия в торжественных мероприятиях в честь 20-й годовщины возвращения мегаполиса под китайскую юрисдикцию. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.
"Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР, председатель военного совета ЦК КПК Си Цзиньпин посетит Сянган (Гонконг) для участия в торжественном митинге в честь 20-й годовщины возвращения Сянгана на родину, а также в инаугурации пятого состава правительства этого специального административного района КНР", - говорится в сообщении.
По данным Синьхуа, глава государства в ходе поездки также намерен провести инспекцию города.
Бывшая британская колония перешла под суверенитет КНР 1 июля 1997 года по формуле "одна страна - две системы". Она предполагает, что на 50 переходных лет, до 2047 года, Гонконг сохранит особый административный статус, широкую степень самоуправления и автономии.
Город встречает нынешнюю годовщину с большим размахом. По случаю этой даты будет проведено более 320 культурных и спортивных мероприятий, различных семинаров и форумов. Вечером 1 июля небо Гонконга озарит грандиозное пиротехническое шоу. Это будет самый масштабный и зрелищный фейерверк в истории бывшего британского анклава - затраты на его проведение превысят $1,5 млн США.