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Си Цзиньпин посетит Гонконг в 20-ю годовщину возвращения мегаполиса под юрисдикцию Китая

Международная панорама
25 июня, 5:54 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 25, июня. /ТАСС

Сообщается, председатель КНР в ходе поездки также намерен провести инспекцию города

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ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Гонконг для участия в торжественных мероприятиях в честь 20-й годовщины возвращения мегаполиса под китайскую юрисдикцию. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.

"Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР, председатель военного совета ЦК КПК Си Цзиньпин посетит Сянган (Гонконг) для участия в торжественном митинге в честь 20-й годовщины возвращения Сянгана на родину, а также в инаугурации пятого состава правительства этого специального административного района КНР", - говорится в сообщении.

По данным Синьхуа, глава государства в ходе поездки также намерен провести инспекцию города.

Бывшая британская колония перешла под суверенитет КНР 1 июля 1997 года по формуле "одна страна - две системы". Она предполагает, что на 50 переходных лет, до 2047 года, Гонконг сохранит особый административный статус, широкую степень самоуправления и автономии.

Город встречает нынешнюю годовщину с большим размахом. По случаю этой даты будет проведено более 320 культурных и спортивных мероприятий, различных семинаров и форумов. Вечером 1 июля небо Гонконга озарит грандиозное пиротехническое шоу. Это будет самый масштабный и зрелищный фейерверк в истории бывшего британского анклава - затраты на его проведение превысят $1,5 млн США.

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