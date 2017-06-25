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Инспектор минюста США отчитается о проверке попыток замять "почтовый скандал" в 2018 году

Международная панорама
25 июня, 6:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июня. /ТАСС

Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Джейсон Чаффетц

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц проводит проверку данных, согласно которым Лоретта Линч в бытность главой минюста и генеральным прокурором пыталась замять проводимое Федеральным бюро расследований (ФБР) разбирательство по поводу "почтового скандала" вокруг экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом сообщил в субботу в интервью телеканалу Fox News председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Джейсон Чаффетц (республиканец, от штата Юта). По его словам, отчет по итогам проверки планируется опубликовать в первой половине 2018 года.

"Это действительно поворотный момент во всей истории", - отметил Чаффетц. "Хотел бы обратить внимание на то, что Майкл Хоровиц из минюста с головой окунулся в это (проверку - прим. ТАСС). Я ожидаю, что в первой половине следующего года мы ознакомимся с всесторонним отчетом по этой теме", - добавил конгрессмен.

По его мнению, предполагаемое вмешательство Линч в расследование ФБР "стало отправной точкой серии событий", которые начались еще во время предвыборной гонки в США в прошлом году и продолжаются до сих пор. Чаффетц дал ясно понять, что эти события непосредственно затрагивают Джеймса Коми, уволенного недавно президентом Дональдом Трампом с поста директора ФБР.

Хиллари Клинтон неоднократно возлагала на Коми часть ответственности за то, что она уступила своему сопернику-республиканцу Трампу на выборах в США в ноябре прошлого года. В октябре того же года глава контрразведки возобновил расследование дела об использовании Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки. Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое разбирательство не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого расследования мог повлиять на настроения американцев.

В июне 2016 года занимавший в то время должность министра юстиции Лоретта Линч встретилась в аэропорту Финикса (штат Аризона) с бывшим президентом Биллом Клинтоном. Это обстоятельство породило массу подозрений относительно попыток мужа Хиллари Клинтон воспользоваться связями и замять скандал. Поражение экс-госсекретаря на выборах заставило СМИ забыть данный случай, который, однако, снова напомнил о себе 8 июня на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. Там Коми, отвечая на вопросы, признал, что Линч "побуждала его называть расследование ["почтового скандала"] просто делом, чем привела его в замешательство".

Сенатский юридический комитет ранее начал разбирательство по поводу контактов Линч, Клинтон и Коми.

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