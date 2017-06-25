Times: консерваторы Великобритании выступают за кандидатуру Хаммонда на пост премьера

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Представители консервативной партии Великобритании сходятся во мнении о необходимости смены действующего премьер-министра Терезы Мэй. Наиболее подходящим кандидатом на данный пост они видят министра финансов Филипа Хаммонда. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.
По сведениям издания, Хаммонд с его позицией мягкого сценария Brexit видится более эффективным руководителем, чем Мэй. "Полагаю, что Филип - единственный приемлемый кандидат на пару лет, с [министром Дэвидом] Дэвисом, занимающимся Brexit. Он [Хаммонд] больше заслуживает доверия как управленец, нежели действующий премьер-министр", - цитирует издание одного из представителей консервативной партии Великобритании.
Ранее газета The Independent сообщила, что британские парламентарии планируют создать межпартийный союз, чтобы противостоять планам премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй осуществить Brexit по так называемому жесткому сценарию.
Консервативная партия одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в Вестминстере и сформировала правительство меньшинства. Тереза Мэй выступает за проведение жесткого Brexit, который предусматривает уход страны с единого европейского рынка и прекращение членства в таможенном союзе ЕС. Такому сценарию противится проевропейское ядро консерваторов.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.