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Жертвами взрыва в Ираке стали 12 человек

Международная панорама
25 июня, 6:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Как отмечает Agence France-Presse, террорист-смертник подорвал себя в толпе людей, собиравшихся покинуть город, где не прекращаются бои

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в субботу в иракском городе Мосул. Как сообщило в воскресенье Agence France-Presse, по меньшей мере 12 человек погибли, 20 пострадали.

По информации иракских военных, как отмечает агентство, террорист-смертник подорвал себя в толпе людей, собиравшихся покинуть город, где не прекращаются бои. Среди пострадавших есть женщины и дети. Службы безопасности страны полагают, что за нападением стоит террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Кампания по выдворению ИГ из второго по величине города Ирака началась в октябре прошлого года. За это время наземным формированиям при поддержке ВВС Ирака и международной коалиции во главе с США удалось освободить Восточный Мосул и занять значительную территорию на западе города.

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