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Во всех регионах КНДР проходят антиамериканские митинги

Международная панорама
25 июня, 8:25 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 25, июня. /ТАСС

Всплеск антиамериканских настроений связан с 67-й годовщиной начала Корейской войны, которую в Пхеньяне называют Отечественной освободительной

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ПХЕНЬЯН, 25 июня. /ТАСС/. Митинги и собрания под лозунгами "Смерть империалистам США" и "Пора от слов переходить к делу" проходят во всех регионах КНДР. Очередной всплеск антиамериканских настроений наблюдается в стране в связи с наступившей в воскресенье 67-й годовщиной начала Корейской войны 1950-1953 годов, которую в Пхеньяне называют Отечественной освободительной. В массовых мероприятиях участвуют бойцы Корейской народной армии, партийные и государственные деятели, сотрудники министерств и ведомств, представители женских и общественных организаций.

Информационное агентство ЦТАК рекомендовало администрации президента Дональда Трампа "извлечь полезный урок из поражения США в этом спровоцированном ими трехлетнем вооруженном конфликте на Корейском полуострове". "В ходе боевых действий в те годы был окончательно развеян миф о непобедимости американской армии", - отмечается в комментарии информагентства.

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Судя по материалу, народ и армия КНДР "горят желанием нанести сокрушительный удар по США, которые из века в век совершали чудовищные преступления в отношении корейской нации". В Пхеньяне уверены, что США "вновь потерпят поражение в противостоянии с КНДР, которая превратилась в азиатскую ядерную и ракетную державу".

В 1950 году долгий период взаимных угроз между Севером и Югом на Корейском полуострове вылился в вооруженный конфликт, стремительно переросший в полномасштабную войну. На стороне Южной Кореи в ней воевали американские солдаты в составе сил ООН, на стороне КНДР - китайские добровольцы. Народной республике оказывал поддержку Советский Союз. Итогом трехлетних боевых действий на Корейском полуострове, которые привели к огромным человеческим жертвам и разрушениям, стал возврат к довоенному состоянию раздела Кореи на Север и Юг по 38-й параллели.

Поскольку Корейская война завершилась подписанием лишь соглашения о перемирии, КНДР и США технически до сих пор находятся в состоянии военного противодействия. Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать мирный договор, если США откажутся от проведения в будущем всех военных маневров и других враждебных действий. Однако в США эту инициативу Северной Кореи игнорируют.

В результате, подчеркивают в КНДР, у Пхеньяна не остается иного выбора, кроме как укреплять национальные ядерные силы сдерживания.

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