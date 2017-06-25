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Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы

Международная панорама
25 июня, 8:53 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 25, июня. /ТАСС

Врачи оказали президенту Турции срочную медицинскую помощь на месте, после чего он пришел в себя

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Press Presidency Press Service via AP

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Turk.

По его данным, во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок. Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.

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