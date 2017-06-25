В индийской столице через пять лет появится второй международный аэропорт

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Новый современный международный аэропорт будет построен близ столицы Индии Нью-Дели в следующие четыре-пять лет. Как сообщил телеканал NDTV, соответствующее решение было одобрено в субботу правительством страны.

По этой информации, аэропорт появится рядом с Ноидой - пригородом индийской столицы. Стоимость проекта - около $3,1 млрд. Планируется, что аэропорт будет сооружаться в несколько фаз и в течении 10-15 лет выйдет на пропускную способность 30-50 млн пассажиров ежегодно. Сначала будет построена одна взлетно-посадочная полоса, потом может быть добавлено еще три.

Строительство еще одной воздушной гавани близ столицы было в числе предвыборных обещаний Бхаратия джаната парти (БДП) в ходе предвыборной кампании 2014 года. Теперь, став правящей партией, БДП намерена его выполнить.

Количество пассажиров воздушного транспорта в Индии постоянно растет, столичный аэропорт имени Индиры Ганди, как ожидается, к 2024 году будет принимать до 109 млн пассажиров в год, что составляет предел его возможностей. Поэтому было принято решение о строительстве еще одного аэропорта близ Нью-Дели.

Загруженность воздушных гаваней составляет важную проблему для Индии, по оценкам специалистов, 40 крупнейших аэропортов достигнут максимума пропускной способности в течение ближайших 10 лет, отмечает телеканал.

Власти страны ищут пути выхода из положения, правительство планирует открыть 50 ранее закрытых аэропортов, которые пройдут необходимую реконструкцию. Ожидается, что некоторые из них откроются уже к 2020 году.

Кроме того, одобрено решение о сооружении 18 новых воздушных гаваней. Пока, однако, многие из этих проектов встречают трудности с приобретением земли для строительства, а также сталкиваются с недовольством местных жителей, не все из которых хотят жить в зоне аэропорта.