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Около 2 млн человек примут участие в выборах президента Монголии

Международная панорама
25 июня, 10:53 UTC+3 УЛАН-БАТОР УЛАН-БАТОР 25, июня. /ТАСС

Нынешняя избирательная кампания стартовала 6 июня 2017 года

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УЛАН-БАТОР, 25 июня. /ТАСС/. Подготовка к выборам президента Монголии "полностью завершена". Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции руководитель Генерального избирательного комитета Чойнзонгийн Содномцэрэн. По его словам, для участия в голосовании зарегистрированы 1,978 млн человек.

"Подготовка к выборам полностью завершена, 25 тыс. чиновников будут работать в период выборов. Голоса будут подсчитываться автоматически, однако 50% бюллетеней после выборов будет пересчитаны вручную", - сказал руководитель комитета. "Все 1983 участка оборудованы камерами, полиция будет обеспечивать порядок", - добавил он.

По его словам, в период с 10 по 11 июня за рубежом досрочно проголосовали 66,8% из зарегистрированных 7,2 тыс. избирателей. "Запечатанные конверты с результатами (досрочного голосования) будут вскрыты после 22:00 часов 26 июня", - добавил Чойнзонгийн Содномцэрэн.

Нынешняя избирательная кампания стартовала 6 июня 2017 года. У действующего главы государства Цахиагийн Элбэгдоржа, представляющего Демократическую партию (ДП), в 2017 году заканчивается второй президентский срок, поэтому он не сможет вновь выставить свою кандидатуру.

За пост главы государства поборются три кандидата: Миеэгомбын Энхболд (Монгольская народная партия, МНР, до 2010 года - Монгольская народно-революционная партия), Халтмаагийн Баттулга (ДП) и Сайнхуугийн Ганбаатар (Монгольская народно-революционная партия, МНП). Президентом становится претендент, получивший абсолютное большинство голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то в течение двух недель должен пройти второй тур выборов. В истории современной Монголии второй тур ни разу не проводился.

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