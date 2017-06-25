СМИ: Эрдоган объяснил ухудшение здоровья скачком давления из-за диабета

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АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил ухудшение своего здоровья во время утренней молитвы скачком давления. Об этом пишет в воскресенье газета Hürriyet.
"У меня случился небольшой скачок давления из-за сахарного диабета, - приводит издание слова турецкого лидера. - Сейчас уже все хорошо".
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в воскресенье утром во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул Эрдоган потерял сознание. Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.