СМИ: Эрдоган объяснил ухудшение здоровья скачком давления из-за диабета

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил ухудшение своего здоровья во время утренней молитвы скачком давления. Об этом пишет в воскресенье газета Hürriyet.

"У меня случился небольшой скачок давления из-за сахарного диабета, - приводит издание слова турецкого лидера. - Сейчас уже все хорошо".

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в воскресенье утром во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул Эрдоган потерял сознание. Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.