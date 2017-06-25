DM: автомобиль врезался в группу людей возле мечети в английском Ньюкасле

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ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. Об этом сообщила в своем Twitter газета The Daily Mail.
"Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - сказано в сообщении.
Car 'ploughs into families gathering for Eid prayers' near Newcastle mosque https://t.co/niMA2YJET7 pic.twitter.com/2282AumuGW— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 25 June 2017
Как сообщили в полиции, в результате наезда автомобиля пострадали пять человек.
В полиции добавили, что не рассматривают версию теракта в связи с инцидентом в Ньюкасле.
Looks like another incident on Muslims gathered for Eid prayers, Westgate Road #Newcastle - Prayers for injured pic.twitter.com/8iTNnGZC3y— Dr Irfan Malik (@dr_irfanmalik) 25 июня 2017 г.