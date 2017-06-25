СМИ: ФРГ запретила въезд охранникам Эрдогана, которые подрались с демонстрантами в США

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БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Власти Германии не хотят видеть в стране на саммите "Большой двадцатки" охранников президента Турции Тайипа Эрдогана, которые были замешаны в потасовке с демонстрантами в Вашингтоне два месяца назад. Об этом пишет воскресная газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, речь идет о телохранителях турецкого президента, против которых в США выданы ордеры на арест. Как утверждает Welt am Sonntag, о данном шаге представители правительства проинформировали парламентариев на закрытом совещании в Бундестаге.
Немецкие спецслужбы также опасаются, что во время саммита G20 в Гамбурге возможны столкновения между сторонниками и критиками Эрдогана с участием левых и правовых экстремистов, турецкой диаспоры и курдов. По данным властей, запрещенная в ФРГ Рабочая партия Курдистана (РПК) насчитывает в стране около 14 тыс. сторонников, из которых порядка 600 проживают в Гамбурге.
16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Представители турецкой дипмиссии в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции РПК. В итоге власти США выдали ордеры на арест 12 телохранителей Эрдогана.