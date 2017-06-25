Шредер призвал лидера СДПГ выстраивать хорошие отношения с Россией

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БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Германия должна работать над выстраиванием хороших отношений с Россией. Об этом заявил в воскресенье экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, выступая на съезде Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в Дортмунде.
"Мир и стабильность на нашем континенте, которые являются частью коллективного сознания немецкого народа, возможны только, если мы будем иметь разумные, хорошие отношения с нашим большим соседом Россией", - отметил он.
По его словам, "здесь можно добиться намного большего, чем получилось до сих пор". При этом Шредер выразил надежду на то, что нынешний лидер социал-демократов и кандидат в канцлеры Мартин Шульц в случае победы на выборах в Бундестаг "будет работать над этим".
Бывший глава германского кабмина также раскритиковал политику администрации США во главе с Дональдом Трампом. "Мы должны противостоять Трампу", - призвал он, пояснив, что имеет ввиду политику Вашингтона в сфере обороны и торговли. По его мнению, "США используют политическую мощь, чтобы быть первыми в международной торговле".
СДПГ за три месяца до выборов Бундестаг проводят в Дортмунде внеочередной съезд, на котором планируют утвердить предвыборную программу. В настоящее время, согласно данным соцопросов, социал-демократы пользуются поддержкой примерно 24% немцев. За основного конкурента - консервативный блок канцлера Ангелы Меркель - готовы проголосовать около 40% избирателей.