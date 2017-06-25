Кандидат в президенты Монголии намерен развивать сотрудничество с Россией

УЛАН-БАТОР, 25 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Кандидат в президенты Монголии от Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга намерен задействовать "нереализованные ранее" возможности в отношениях с Россией для расширения двустороннего сотрудничества. Об этом рассказала в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель предвыборного штаба партии Цэдэвдамбын Оюунгэрэл.

"У нас много нереализованных возможностей в отношениях с Россией. Наш кандидат является сторонником долгосрочных экономических отношений с вами. У России и Монголии очень много поводов для расширения экономических отношений", - отметила она.

"Халтмаагийн Баттулга будет более прагматичен, особенно в создании отношений взаимовыгодной торговли", - добавила Цэдэвдамбын Оюунгэрэл.

Предвыборные обещания

Основной задачей ДП, рассказали корреспонденту ТАСС в предвыборном штабе, является "преодоление имеющихся трудностей за счет имеющихся ресурсов". "Мы предлагаем развивать пищевую промышленность, а также легкую и тяжелую отрасли промышленности. Это позволит снизить показатель безработицы и создать стабильный устойчивый рынок для основных видов продуктов животноводства", - пояснила Цэдэвдамбын Оюунгэрэл.

Не менее важным, добавила она, является более оптимальное распределение доходов. "Несмотря на то, что монголы усердно трудятся в условиях холодного и тяжелого климата, их труд практически не ценится. Мы намерены внести изменения в законы, чтобы больше ресурсов было направлено на здравоохранение, образование и развитие производств", - резюмировала собеседник.

Выборы президента Монголии пройдут 26 июня. За пост главы государства поборются три кандидата: Миеэгомбын Энхболд (Монгольская народная партия, до 2010 года - Монгольская народно-революционная партия), Халтмаагийн Баттулга (Демократическая партия) и Сайнхуугийн Ганбаатар (Монгольская народно-революционная партия). Президентом становится претендент, получивший абсолютное большинство голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то в течение двух недель должен пройти второй тур выборов. В истории современной Монголии второй тур ни разу не проводился.