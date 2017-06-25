Макрон готовит созыв Конгресса парламента Франции в Версале

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится созвать съезд обеих палат французского парламента - Конгресс - в Версале, желая обозначить законодателям основные направления работы правительства. Это подтвердил в воскресенье в эфире радиостанции RTL официальный представитель правительства республики Кристоф Кастанер, отказавшись при этом назвать ориентировочные сроки заседания.

По информации RTL, Конгресс может собраться в Версале уже 3 июля, однако Кастанер не захотел комментировать точные сроки. "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это. Знаю лишь, что Эмманюэль Макрон взял на себя обязательство перед французами собирать каждый год обе палаты парламента - Национальное собрание и Сенат - в рамках того, что называется Конгрессом", - сказал он.

При этом представитель правительства подтвердил, что съезд двух палат парламента состоится, как это бывало в таких случаях и ранее, в Версальском дворце под Парижем. "Он [Макрон] соберет его [Конгресс] в Версале, но дату я пока не знаю. Он [Макрон] размышляет сейчас об этом, но важно, чтобы он мог задать парламенту курс", - заметил Кастанер.

Обещание ежегодно отчитываться перед Конгрессом парламента Франции Эмманюэль Макрон дал во время своей предвыборной кампании этой весной. "Демократическое обновление требует в первую очередь политической ответственности, она необходима. Политическая ответственность, в первую очередь президентская, заставляет меня принять обязательство каждый год отчитываться о проделанной работе перед парламентом, собранным на Конгресс, как это предусмотрено последней реформой конституции", - заявил тогда будущий президент республики.

Выборы во Франции

Лидер центристского движения "На марше", бывший министр финансов Эмманюэль Макрон был избран на пост президента Франции 8 мая. Сразу после этого он сформировал новое правительство во главе с правоцентристом Эдуаром Филиппом, которое анонсировало программу масштабных реформ.

В июне в стране прошли выборы в Национальное собрание, по итогам которых абсолютное большинство мест получил пропрезидентский блок "Республика на марше". В начале июля премьер-министр Эдуар Филипп должен представить новому созыву нижней палаты программу работы своего кабинета министров, за чем последует вотум доверия правительству.

Конгресс французского парламента

Согласно действующей с 1958 года конституции страны, съезд обеих палат парламента собирается во Франции для внесения поправок в Основной закон. Всего с 1958 года французская конституция получила 24 поправки, причем самая первая из них, дававшая независимость африканским колониям Франции, была принята в 1960 году парламентским голосованием без процедуры созыва двухпалатного заседания.

Конгресс же в составе обеих палат с 1958 года по сей день заседал с целью корректировки Основного закона 16 раз и принял в общей сложности 21 конституционный закон, изменяющий конституцию республики. Еще две конституционные поправки принимались во Франции без созыва Конгресса на общенациональных референдумах - в 1962 году французы проголосовали за введение всеобщих прямых президентских выборов, а в 2000 году высказались за сокращение срока президентских полномочий с семи до пяти лет.

В 2005 году в полномочия Конгресса также было введено голосование по вопросу принятия в состав Евросоюза новых государств с последующим вынесением этого вопроса на общенациональный референдум. Вместе с тем, в соответствующем законе было оговорено, что новая норма не распространяется на кандидатов на вступление в ЕС, решения по кандидатурам которых были приняты на межправительственном уровне до 1 июля 2004 года. Таким образом, процесс интеграции Болгарии, Румынии и Хорватии - последних на данный момент членов ЕС - с французской стороны проходил без созыва Конгресса.

Наконец, после конституционной реформы 2008 года президент Франции получил полномочия собирать парламентский Конгресс для специального президентского обращения, "за которым могут последовать дебаты без голосования". С тех пор такое происходило лишь дважды: в 2009 году президент Николя Саркози выступил с программной речью о своей социальной и экономической политике, а в ноябре 2013 года президент Франсуа Олланд в срочном порядке созвал две палаты парламента в Версале после парижских терактов и отчитался о принимаемых властями антитеррористических мерах, включая введение в стране режима чрезвычайного положения, действующего по сей день.