В Монголии кандидат в президенты от МНРП в случае победы намерен привлечь инвестиции из РФ

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УЛАН-БАТОР, 25 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Кандидат в президенты от Монгольской народно-революционной партии Сайнхуугийн Ганбаатар намерен привлечь российских инвесторов в страну в случае победы на президентских выборах. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель предвыборного штаба партии Цэрэнхуу Шаравдорж.
"Мы граничим с Россией и Китаем. Я сторонник России, ведь в свое время закончил там юридический факультет и какое-то время работал в России", - сказал он и добавил, что Монголии также необходимо "поддерживать баланс в отношениях с Китаем".
"Но для нас очень важно привлечь ваши инвестиции, ваш бизнес. Основное направление, это горнодобывающий сектор. Нам нужно больше привлекать Россию к проектам", - отметил собеседник.
Сайнхуугийн Ганбаатар в рамках предвыборной кампании заключил с монгольским народом "Договор об ответственности". В документе, кроме обещаний о повышении зарплат и пенсий, а также поддержки бедных слоев населения, подчеркивается важность борьбы с коррупцией.
"Монголия богата минеральными ресурсами. Однако доходы идут не народу, а узкому кругу людей, которые эти средства переправляют в офшоры. По подсчетам экспертов, за последние восемь лет из страны на офшорные счета выведено около $13 млрд. Поэтому стране нужны радикальные реформы", - резюмировал Цэрэнхуу Шаравдорж.
Выборы президента Монголии пройдут 26 июня. За пост главы государства поборются три кандидата: Миеэгомбын Энхболд (Монгольская народная партия, до 2010 года - Монгольская народно-революционная партия), Халтмаагийн Баттулга (Демократическая партия) и Сайнхуугийн Ганбаатар (Монгольская народно-революционная партия). Президентом становится претендент, получивший абсолютное большинство голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то в течение двух недель должен пройти второй тур выборов. В истории современной Монголии второй тур ни разу не проводился.