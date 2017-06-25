Fox: Трамп обвинил Обаму в бездействии перед попытками извне повлиять на выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поставил вопрос о том, почему администрация экс-президента Барака Обамы ничего не предприняла в ответ на приписываемые Москве попытки вмешаться в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом глава государства сказал в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

"Обама задолго до выборов знал о России и ничего не предпринял. Сейчас об этом никто не хочет говорить", - посетовал Трамп.

"ЦРУ предоставило ему [Обаме] всю информацию по поводу России задолго до выборов. И я об этом почти ничего не слышу. Вопрос заключается в том, почему он ничего не предпринял", - повторился президент. Он в очередной раз скептически отозвался о ведущих американских СМИ, которые пользуются утечками информации и данными из анонимных источников.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.