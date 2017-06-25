В Одессе неизвестные демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Неизвестные демонтировали мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, которая была установлена на одноименном проспекте в Одессе. Об этом в воскресенье сообщило агентство УНН.

Это уже не первый случай вандализма в Одессе. Так, в августе прошлого года вандалы разбили мемориальную доску маршалу Жукову, которая была установлена на одном из зданий по улице Дворянской. В мае текущего года вандалы испортили памятник маршалу, который был установлен в одном из скверов в микрорайоне Таирово. Тогда же коммунальные службы Одессы под давлением активистов националистических организаций демонтировали закладной камень на месте памятника Жукову на улице 25-й Чапаевской дивизии.