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В Одессе неизвестные демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову

Международная панорама
25 июня, 15:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июня. /ТАСС

Это уже не первый случай вандализма в Одессе, связанный с мемориалами маршалу СССР Георгию Жукову

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КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Неизвестные демонтировали мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, которая была установлена на одноименном проспекте в Одессе. Об этом в воскресенье сообщило агентство УНН.

Это уже не первый случай вандализма в Одессе. Так, в августе прошлого года вандалы разбили мемориальную доску маршалу Жукову, которая была установлена на одном из зданий по улице Дворянской. В мае текущего года вандалы испортили памятник маршалу, который был установлен в одном из скверов в микрорайоне Таирово. Тогда же коммунальные службы Одессы под давлением активистов националистических организаций демонтировали закладной камень на месте памятника Жукову на улице 25-й Чапаевской дивизии.

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