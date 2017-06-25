Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Армия Израиля: выпущенные в Сирии снаряды разорвались на Голанах

Международная панорама
25 июня, 16:09 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 25, июня. /ТАСС

Военные добавили, что перелет шальных снарядов является результатом внутренних боев в Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июня. /ТАСС/. Несколько выпущенных с территории Сирии снарядов разорвались в воскресенье на контролируемой Израилем территории Голанских высот. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Несколько выпущенных из Сирии снарядов разорвались в незаселенной местности в северной части Голанских высот, пострадавших нет", - говорится в документе. Военные добавили, что "перелет шальных снарядов является результатом внутренних боев в Сирии".

Это уже второй подобный инцидент за два дня. В субботу самолет ВВС Израиля в ответ на перелет десятка снарядов из Сирии поразил два сирийских танка и позиции, откуда был осуществлен запуск.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мутко считает, что Лебедеву пора сделать выбор между политикой и футболом
2
Роковой размен: Федор Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону
3
Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде
4
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
5
СМИ: Эрдоган объяснил ухудшение здоровья скачком давления из-за диабета
6
Роскомнадзор не готов заблокировать Telegram "завтра", но счет идет на дни
7
Навальному вызвали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры
Темы дня
Загрузка...
Реклама