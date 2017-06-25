Турция не связывает свою военную базу в Катаре с кризисом вокруг эмирата

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Турция не видит связи между созданием своей военной базы в Катаре и кризисом в Персидском заливе. Об этом заявил в воскресенье журналистам официальный представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу.

"Мы расстроены тем, что кризис между Катаром и другими странами Персидского залива все еще не разрешился. Мы не видим никакой связи между созданием в эмирате военной базы и конфликтом вокруг Катара, - подчеркнул он. - Ее открытие было предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества 2014 года".

Мюфтюоглу также заметил, что "создание турецкой военной базы, как и любых других иностранных баз в государствах региона, не идет в разрез с общими взглядами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия - прим. ТАСС) в плане обеспечения мира, безопасности и стабильности всего Персидского залива".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "требования арабских стран, выдвинутые Катару для восстановления отношений, не соответствуют нормам международного права".

О разрыве дипломатических отношений с Дохой 5 июня объявили Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий. Они объяснили свое решение тем, что эмират ведет враждебную политику, вмешивается в дела арабских государств, а также поддерживает терроризм и экстремистскую идеологию. Еще несколько стран объявили о принятии в отношении Катара таких мер, как прекращение морского и авиасообщения, остановка банковских операций и высылка дипломатов и подданных страны.

23 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет выдвинули 13 условий для восстановления связей с Дохой, которые должны быть выполнены в течение 10 дней. По имеющимся данным, среди них - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией, ликвидация турецкой военной базы в стране, выплата странам, выдвинувшим требования, денежной компенсации.