Трамп: снять все претензии к проекту закона о медстраховании невозможно

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Согласовать в Конгрессе США законопроект о новой системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Obamacare, представляется крайне трудным во многом из-за слепого сопротивления со стороны Демократической партии. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.
"Проект закона о здравоохранении - это очень сложная тема. Любое изменение в документе порождает недовольство той или иной группы законодателей. Чтобы соблюсти их требования, потребуется пройти по очень узкой тропинке", - образно пояснил Трамп. Он при этом признал, что какие бы поправки ни вносились в текст законопроекта, "удовлетворить всех [законодателей] невозможно".
Президент видит выход из тупиковой ситуации в формировании компромиссного плана, который "понравится всем". "Обожать его не будут, но он понравится. У нас очень хороший план", - заверил Трамп.
Он одновременно раскритиковал позицию отдельных демократов, упомянув лидера оппозиционной партии в Сенате Чака Шумера. "Шумер буквально разнес наш законопроект, не зная его содержание. На тот момент мы еще не распространили в Конгрессе текст проекта, и его содержание знали очень немногие", - подметил глава государства.
В настоящее время на рассмотрении верхней палаты находится законопроект об отмене и замене основных положений действующей системы льготного медицинского страхования Obamacare. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился. Если республиканцы не смогут добиться голосов своих коллег из Демократической партии, то им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.