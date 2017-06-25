Социал-демократы утвердили партийную программу к выборам в Бундестаг

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за три месяца до выборов в Бундестаг на внеочередном съезде приняла предвыборную программу. С ней "красные" рассчитывают выиграть кампанию, хотя отставание от главного конкурента - блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - продолжает расти на протяжении всего последнего времени.

Лидер социал-демократов Мартин Шульц половину своего почти двухчасового выступления перед однопартийцам посвятил деталям программы и предвыборным обещаниям, а вторую - резкой критике канцлера Ангелы Меркель и ее партии, с которой СДПГ формирует действующее правительство. В частности он обвинил ее в том, что она уходит от дискуссий с политическими оппонентами и делает ставку на низкую политическую активность граждан.

По словам Шульца, низкая явка на выборах играет на руку именно ХДС/ХСС. "В столичных кругах это называется асимметричной демобилизацией . Я называю это ударом по демократии! - заявил лидер социал-демократов. - Всем должно быть ясно, что происходит, когда центральная сила в правительстве игнорирует диалог с обществом".

Шульц также назвал недостаточно конкретной критику Меркель в адрес американского президента Дональда Трампа. После саммита G7 в Италии канцлер заявила, что "времена, когда мы [немцы] могли полагаться на других, ушли немного в прошлое". "Можно было сказать и по-другому: Мы не знаем, можем ли мы положиться на США. Но то, что мы не можем положиться на мятущегося президента Трампа, мы хорошо понимаем, причем не с последнего саммита НАТО или саммита [G7] в Таормине", - заявил политик.

Выступая на съезде, гостями которого были парламентарии из Турции, Шульц обратился к турецкому президенту Тайипу Эрдогану с требованием освободить задержанных в стране после путча журналистов. "Господин Эрдоган, отпустите этих людей. Лучше всего сегодня же!" - призвал он.

Последняя надежда

СДПГ за три месяца до выборов в Бундестаг пытается предпринять отчаянный рывок, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Внятная партийная программа по сути является последней надеждой социал-демократов, поскольку сделанная в начале года ставка на популярность нового лидера Шульца себя не оправдала.

С его приходом рейтинг партии вырос почти на 10 процентных пунктов, что позволило СДПГ почти сравняться с блоком Ангелы Меркель. Однако едва подобравшись вплотную к своим ключевым политическим оппонентам и одновременно партнерам по действующему правительству, социал-демократы начали терять поддержку.

Более того, последние соцопросы показали, что СДПГ может потерять шансы на вхождение в новое правительство. Так, по данным социологов, консервативный блок ХДС/ХСС набирает около 40% голосов избирателей, социал-демократы - 24%, Свободная демократическая партия - около 10%, "зеленые" - 7%, а евроскептики из "Альтернативы для Германии" - 6,5%.

С точки зрения СДПГ, единственной возможностью остаться у власти после выборов является продолжение сотрудничества с блоком Меркель в рамках "большой коалиции". Однако с усилением других политических сил реальной становиться перспектива создания правительства с участием ХДС/ХСС и "свободных демократов". Такой союз для партии Меркель является более естественным, чем партнерство с социал- демократами, ведь именно СвДП чаще всего становилась младшим напарником ХДС/ХСС в послевоенной истории страны.

Внешняя политика

Германские социал-демократы, традиционно выступающие за разрядку в международных делах, в своей предвыборной программе предлагают такой подход сохранить и, более того, предпринять попытку возобновить переговоры по разоружению.

В партии также хотят противостоять росту оборонных расходов внутри НАТО и ввести полный запрет на экспорт германского стрелкового оружия за пределы ЕС, стран альянса и приравненных к ним государств. При этом в СДПГ считают правильным не только ограничить экспорт собственных вооружений, но добиваться того же от других европейских стран.

В своей программе социал-демократы также критикуют планы по доведению оборонных расходов до 2% ВВП, что приведет к удвоению военного бюджета ФРГ. "С СДПГ этого не будет. Не только потому, что это является абсолютно излишним, но и поскольку безопасность и стабильность исключительно военными средствами обеспечить невозможно", - отмечается в документе. Вместо этого предлагается инвестировать в предотвращение кризисов, гуманитарную помощь и содействие устойчивому развитию.

Как убеждены в СДПГ, Европа будущего должна стать еще более демократической и социально ориентированной. ЕС должен больше инвестировать в образование, создание рабочих мест, поддержку экономического роста и в охрану окружающей среды. По мнению социал-демократов, именно такой подход позволит побороть правые силы в европейских странах и вернуть доверие граждан к Брюсселю.

Внутренняя политика

Основные акценты в сфере внутренней политики сделаны социал-демократами в сфере поддержки семей. В частности, планируется ликвидировать плату за детские сады, инвестировать в школьное образование.

Одновременно с этим СДПГ считает необходимым больше денег вкладывать в инфраструктуру, бороться с бюрократией, снижать налоговое бремя для среднего и малого бизнеса и обещает не повышать пенсионный возраст.

Проект налоговой реформы, который стал частью программы, был отдельно представлен в начале недели Шульцом. Он включает предложения по снижению налогов для среднего класса и по увеличению ставок для богатых. В качестве отдельного приоритета партия обозначает борьбу с уклонением от уплаты налогов.