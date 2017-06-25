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Лидер демократов в Сенате США: шансы на одобрение законопроекта по медстрахованию равны

Международная панорама
25 июня, 17:09 дата обновления: 25 июня, 17:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июня. /ТАСС

Эту оценку разделяет и президент-республиканец Дональд Трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Шансы добиться одобрения в Сенате Конгресса США законопроекта о новой системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Obamacare, равны. Такой прогноз сделал в воскресенье в эфире телекомпании ABC лидер Демократической партии в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

"Я считаю, что шансы на одобрение законопроекта в лучшем случае составляют 50 на 50", - заметил сенатор. Он охарактеризовал документ, представленный в Конгрессе 22 июня, как "опустошительный, поэтому добиться его одобрения крайне сложно".

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Эту оценку разделяет президент-республиканец Дональд Трамп. "Проект закона о здравоохранении - это очень сложная тема. Любое изменение в документе порождает недовольство той или иной группы законодателей. Чтобы соблюсти их требования, потребуется пройти по очень узкой тропинке", - образно пояснил в интервью телеканалу Fox News глава государства.

Он видит выход из тупиковой ситуации в формировании компромиссного плана, который "понравится всем". "Обожать его не будут, но он понравится. У нас очень хороший план", - заверил Трамп.

В настоящее время на рассмотрении верхней палаты находится законопроект об отмене и замене основных положений действующей системы льготного медицинского страхования Obamacare. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился. Если республиканцы не смогут добиться голосов своих коллег из Демократической партии, то им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.

Ситуация с расследованием по России

Старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что экс-президенту Бараку Обаме следовало сделать больше по поводу приписываемого РФ вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Таким образом Шифф, который вместе с республиканцем Майклом Конуэем курирует расследование предположительных связей президента Дональда Трампа с Москвой, фактически повторил слова главы государства о бездействии Обамы.

"Администрация Обамы должна была сделать гораздо больше, когда стало понятно, что Россия не просто вмешивается в выборы, но и делает это на высоком государственном уровне. Я и сенатор [Дайэнн] Файнстайн тогда пытались донести это до администрации, но они не хотели ничего предпринимать, не хотели публично говорить о роли России", - сказал он в интервью, показанном в воскресенье телеканалом CNN. Как он утверждает, впоследствии он настаивал на введении санкций против Москвы за вмешательство в избирательные процессы США.

Шифф, однако, попытался дистанцироваться от заявлений Трампа, выразив негодование в связи с тем, что тот радуется каждой новой публикации похищенных документов экс-кандидата в президента Хиллари Клинтон.

Заявления Трампа

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News  что "Обама задолго до выборов знал о России и ничего не предпринял". "ЦРУ предоставило ему [Обаме] всю информацию по поводу России задолго до выборов. И я об этом почти ничего не слышу. Вопрос заключается в том, почему он ничего не предпринял", - повторился президент.

На прошлой неделе президент на своей странице в Twitter выступил практически с идентичными обвинениями в адрес прежней администрации: "Кстати, если Россия так упорно [пыталась вмешиваться] в выборы в 2016 году - что происходило при администрации Обамы - то почему они (тогдашнее правительство - прим. ТАСС) и не остановили ее?"

Расследование вокруг Трампа и РФ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. При этом руководство Демократической партии в лице лидеров меньшинства в обеих палатах Конгресса, а также бывшие члены администрации регулярно привлекают к этим разбирательствам внимание, в частности при помощи крупнейших либеральных изданий и телекомпаний.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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