Лидер демократов в Сенате США: шансы на одобрение законопроекта по медстрахованию равны

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Шансы добиться одобрения в Сенате Конгресса США законопроекта о новой системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Obamacare, равны. Такой прогноз сделал в воскресенье в эфире телекомпании ABC лидер Демократической партии в верхней палате Конгресса Чак Шумер.
"Я считаю, что шансы на одобрение законопроекта в лучшем случае составляют 50 на 50", - заметил сенатор. Он охарактеризовал документ, представленный в Конгрессе 22 июня, как "опустошительный, поэтому добиться его одобрения крайне сложно".
Эту оценку разделяет президент-республиканец Дональд Трамп. "Проект закона о здравоохранении - это очень сложная тема. Любое изменение в документе порождает недовольство той или иной группы законодателей. Чтобы соблюсти их требования, потребуется пройти по очень узкой тропинке", - образно пояснил в интервью телеканалу Fox News глава государства.
Он видит выход из тупиковой ситуации в формировании компромиссного плана, который "понравится всем". "Обожать его не будут, но он понравится. У нас очень хороший план", - заверил Трамп.
В настоящее время на рассмотрении верхней палаты находится законопроект об отмене и замене основных положений действующей системы льготного медицинского страхования Obamacare. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился. Если республиканцы не смогут добиться голосов своих коллег из Демократической партии, то им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.
Старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что экс-президенту Бараку Обаме следовало сделать больше по поводу приписываемого РФ вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Таким образом Шифф, который вместе с республиканцем Майклом Конуэем курирует расследование предположительных связей президента Дональда Трампа с Москвой, фактически повторил слова главы государства о бездействии Обамы.
"Администрация Обамы должна была сделать гораздо больше, когда стало понятно, что Россия не просто вмешивается в выборы, но и делает это на высоком государственном уровне. Я и сенатор [Дайэнн] Файнстайн тогда пытались донести это до администрации, но они не хотели ничего предпринимать, не хотели публично говорить о роли России", - сказал он в интервью, показанном в воскресенье телеканалом CNN. Как он утверждает, впоследствии он настаивал на введении санкций против Москвы за вмешательство в избирательные процессы США.
Шифф, однако, попытался дистанцироваться от заявлений Трампа, выразив негодование в связи с тем, что тот радуется каждой новой публикации похищенных документов экс-кандидата в президента Хиллари Клинтон.
Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News что "Обама задолго до выборов знал о России и ничего не предпринял". "ЦРУ предоставило ему [Обаме] всю информацию по поводу России задолго до выборов. И я об этом почти ничего не слышу. Вопрос заключается в том, почему он ничего не предпринял", - повторился президент.
На прошлой неделе президент на своей странице в Twitter выступил практически с идентичными обвинениями в адрес прежней администрации: "Кстати, если Россия так упорно [пыталась вмешиваться] в выборы в 2016 году - что происходило при администрации Обамы - то почему они (тогдашнее правительство - прим. ТАСС) и не остановили ее?"
By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 June 2017
Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. При этом руководство Демократической партии в лице лидеров меньшинства в обеих палатах Конгресса, а также бывшие члены администрации регулярно привлекают к этим разбирательствам внимание, в частности при помощи крупнейших либеральных изданий и телекомпаний.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.