Тиллерсон: Катар и арабские страны могут наладить диалог, ведущий к решению конфликта

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Арабские страны - Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - имеют с Катаром сферы взаимодействия, которые могут заложить основу для продолжения диалога и разрешения дипломатического конфликта. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Катар приступил к внимательному рассмотрению ряда требований, представленных Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ. В то время как некоторые элементы [этих требований] Катар сможет выполнить с трудом, есть значительные сферы [взаимодействия], которые могут заложить основу для продолжения диалога, который, в свою очередь, приведет к разрешению [конфликта]", - говорится в заявлении.

"Для всех стран продуктивным следующим шагом [в вопросе урегулирования кризиса] будет продолжение переговоров. Мы убеждены, что наши союзники и партнеры сильнее, когда они работают вместе ради достижения общей цели, которой является пресечение терроризма и борьба с ним", - заявил Тиллерсон. С его точки зрения, использование более умеренной риторики "также помогло бы снизить напряженность" в отношениях между Катаром и странами региона. "США будут оставаться в тесном контакте со всеми сторонами и будут продолжать поддерживать посредническую роль [в переговорах] эмира Кувейта [шейха Сабаха аль-Ахмеда аль Джабера ас-Сабаха]", - говорится в распространенном заявлении. 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, выдвинули Дохе 13 условий для восстановления связей. По имеющимся сведениям, среди них - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Кроме того, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию, все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.