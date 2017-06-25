Белый дом: позиция Трампа по вмешательству в выборы в США неизменна

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не менял свою позицию по вопросу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Ему был задан соответствующий вопрос в связи с записью, которую сделал в своем Twitter глава государства в минувший четверг. "Кстати, если Россия так упорно [пыталась вмешиваться] в выборы в 2016 году - что происходило при администрации Обамы - то почему они (тогдашнее правительство - прим. ТАСС) и не остановили ее?" - написал Трамп. Ведущие американские СМИ усмотрели в этом отход президента от принципиального отрицания какой-либо причастности Москвы к попыткам извне повлиять на исход президентских выборов.

By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 June 2017

Спайсер напомнил, что это не так. "Президент еще в январе прокомментировал, сказав, что это, вероятно, россияне. Он также сказал, что мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить надежность нашей избирательной системы", - сказал пресс-секретарь Белого дома.

Он также уточнил, что "не считает себя вправе отвечать на вопросы по поводу последних изменений в позиции президента" в данном вопросе, потому что пока не имел возможности выяснить этот аспект у самого Трампа. "Моя работа состоит в том, чтобы точно и понятно отражать позицию президента США по той или иной теме. Если я не в курсе, то я не комментирую и не отвечаю на наводящие вопросы", - отрезал Спайсер.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.