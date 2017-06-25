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Белый дом: позиция Трампа по вмешательству в выборы в США неизменна

Международная панорама
25 июня, 18:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июня. /ТАСС

Ранее СМИ заподозрили президента США в отходе от принципиального отрицания какой-либо причастности Москвы к попыткам извне повлиять на исход выборов

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не менял свою позицию по вопросу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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Ему был задан соответствующий вопрос в связи с записью, которую сделал в своем Twitter глава государства в минувший четверг. "Кстати, если Россия так упорно [пыталась вмешиваться] в выборы в 2016 году - что происходило при администрации Обамы - то почему они (тогдашнее правительство - прим. ТАСС) и не остановили ее?" - написал Трамп. Ведущие американские СМИ усмотрели в этом отход президента от принципиального отрицания какой-либо причастности Москвы к попыткам извне повлиять на исход президентских выборов.

Спайсер напомнил, что это не так. "Президент еще в январе прокомментировал, сказав, что это, вероятно, россияне. Он также сказал, что мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить надежность нашей избирательной системы", - сказал пресс-секретарь Белого дома.

Он также уточнил, что "не считает себя вправе отвечать на вопросы по поводу последних изменений в позиции президента" в данном вопросе, потому что пока не имел возможности выяснить этот аспект у самого Трампа. "Моя работа состоит в том, чтобы точно и понятно отражать позицию президента США по той или иной теме. Если я не в курсе, то я не комментирую и не отвечаю на наводящие вопросы", - отрезал Спайсер.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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