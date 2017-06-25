Президент Азербайджана обсудил с вице-премьером РФ перспективы сотрудничества двух стран

БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в воскресенье с вице-премьером России Дмитрием Козаком. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"В ходе беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества", - говорится в сообщении.