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Президент Азербайджана обсудил с вице-премьером РФ перспективы сотрудничества двух стран

Международная панорама
25 июня, 19:04 UTC+3 БАКУ БАКУ 25, июня. /ТАСС

Отмечается успешное взаимодействие в политической, экономической, гуманитарной и других сферах

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БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в воскресенье с вице-премьером России Дмитрием Козаком. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"В ходе беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества", - говорится в сообщении.

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