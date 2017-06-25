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Госдепартамент США не подтвердил информацию о визите Тиллерсона на Украину в июле

Международная панорама
25 июня, 21:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Ранее президент Украины заявил, что в июле визит на Украину нанесут Тиллерсон, а также генеральные секретари НАТО Йенс Столтенберг и ООН Антониу Гутерриш

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ВАШИНГТОН, 25 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США пока не подтверждает информацию о визите госсекретаря Рекса Тиллерсона на Украину в июле, о котором ранее заявил президент этой страны Петр Порошенко. Соответствующий ответ дали в воскресенье корреспонденту ТАСС в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Нам нечего объявить по поводу предстоящих поездок [госсекретаря]", - сказала представитель дипведомства.

Ранее Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что в июле визит на Украину нанесут Тиллерсон, а также генеральные секретари НАТО Йенс Столтенберг и ООН Антониу Гутерриш.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Столтенберг, Йенс Гутерриш, Антониу Порошенко, Петр Алексеевич
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