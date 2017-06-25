Эксперт: саудовскому кронпринцу выгодно урегулирование в Ираке, Йемене и Сирии

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БЕЙРУТ, 25 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Назначение принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда наследным принцем "приведет к стабилизации обстановки не только в Саудовской Аравии, но и во многих других точках Ближнего Востока". Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра стратегических исследований "Истишария" в Бейруте Имад Ризк, считающийся специалистом по межарабской политике.
"Наследник престола сосредоточил сейчас в своих руках огромную власть и пользуется сильной поддержкой деловых кругов страны, - пояснил эксперт. - Для многих подданных сын короля Сальмана является подлинным выразителем реформаторского курса".
Кроме того, по его словам, очень важным моментом является одобрение Соединенными Штатами его кандидатуры во время майского визита в Эр-Рияд президента Дональда Трампа. "Это означает, что США смотрят на принца бен Сальмана как на проводника своих интересов в зоне Персидского залива, но не только в этом регионе, - сказал Ризк. - Следует ожидать, что администрация Трампа будет поощрять более активную роль Эр-Рияда в урегулировании конфликтов в Ираке, Йемене и Сирии, что отвечает интересам Вашингтона и многих других сторон". По его словам, кронпринц "будет стараться не разочаровать своих заокеанских партнеров".
Как считает руководитель центра "Истишария", самыми трудными для наследного принца досье станут отношения с Катаром и Ираном, поскольку "в обоих кризисах королевство занимало до сих пор жесткую позицию". "Для стабильности внутри страны многое будет зависеть от подхода наследника престола к проблеме в Эль-Катифе, где борется за свои права шиитское меньшинство", - подчеркнул он.
По мнению Ризка, хорошие перспективы открываются при бен Сальмане для развития саудовско-российских связей. "Наследник престола неоднократно бывал в Москве и Санкт- Петербурге и придает большое значение партнерству с Россией для стабилизации цен на нефтяных рынках, - отметил он. - Очевидно, что взаимодействие Эр-Рияда и Москвы будет способствовать поиску решений по выходу из затяжных кризисов на Ближнем Востоке".