Премьер Норвегии: Осло не нарушает принцип неразмещения, принимая морпехов США

ОСЛО, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Норвегии продолжает следовать политике неразмещения иностранных военных баз на своей территории, принимая морских пехотинцев США на западном побережье страны. С таким утверждением в интервью Норвежскому телеграфному бюро выступила в воскресенье премьер-министр скандинавского королевства Эрна Сульберг.

В январе 285 военнослужащих Корпуса морской пехоты США прибыли в гарнизон Вэрнес рядом с норвежским городом Тронхейм (губерния Нур-Трённелаг, Центральная Норвегия). Двустороннее соглашение скандинавской страны и США дало им возможность вести совместную боевую подготовку с норвежскими военными, сменяясь каждые полгода. В среду правительство Норвегии сообщило о том, что срок действия норвежско-американской программы будет продлен на год. В кабмине настаивают на том, что королевство не нарушает обязательство не создавать на своей территории баз для военных из-за рубежа, которое оно взяло на себя в 1949 году, вступая в НАТО.

"Это не база для проведения операций с территории Норвегии. Речь идет о тестировании системы предварительного складирования [американской военной техники] на случай, если здесь что-нибудь произойдет, - утверждает Сульберг. По ее мнению, у России не должно быть причин для жестких заявлений по этому поводу. "От нас зависит, какие решения должны приниматься на основе того, что мы считаем верным", - добавила она.

Слова Сульберг стали реакцией на распространенный в субботу комментарий посольства РФ в Норвегии. В нем российские дипломаты вновь отметили, что считают решение Осло противоречащим политике неразмещения в Норвегии иностранных баз в мирное время. Как подчеркивалось в комментарии, фактическое создание в стране военной базы США ведет к дестабилизации обстановки на Севере и нарушает традиции норвежско-российского добрососедства. В МИД РФ также указали на то, что хотя американские военные формально находятся в Норвегии на ротационной основе, на деле военное присутствие США на территории королевства будет непрерывным.

Еще в 1981 году в горах Центральной Норвегии недалеко от Тронхейма было создано 8 складов военной техники общей площадью 62,5 тыс. кв. м. Хранящиеся в Норвегии вооружения, бронетехника и оборудование, предназначенные для Корпуса морской пехоты США, должны обеспечивать американским военным возможность для оперативного развертывания в регионе в случае необходимости. Тренируясь в Норвегии, американские морпехи должны практиковаться, в частности, в обращении с данной техникой и отрабатывать сценарий расконсервирования складов. Кроме того, они имеют возможность участвовать в маневрах по всей стране, в том числе у границы с РФ, расположенной в 1 000 км от Вэрнеса.