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Сирия возлагает на Израиль ответственность за последствия атак на Голанах

Международная панорама
25 июня, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Ранее Израиль поразил позиции артиллерии и грузовик в ответ на обстрел Голан из Сирии

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Сирии предупреждает Израиль "об опасных последствиях его агрессивных нападений в районе Голанских высот". Об этом говорится в распространенном в воскресенье агентством SANA заявлении представителя ВС арабской республики.

"На Израиль ложится вся ответственность за эти опасные действия, под каким бы предлогом они не совершались", - подчеркивается в документе.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что израильский истребитель атаковал в воскресенье бронемашину сирийской армии в окрестностях города Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). Удары израильских ВВС последовали также по огневым позициям сирийских военнослужащих в этом районе.

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