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Глава МИД Венгрии: Евросоюз относится к проблеме мигрантов с лицемерием

Международная панорама
25 июня, 22:31 UTC+3 МИНСК МИНСК 25, июня. /ТАСС

Петер Сийярто подчеркнул, что вместо того, чтобы решать проблему, "Еврокомиссия выбирает Польшу, Венгрию, Чехию, Центральноевропейские страны, шантажирует их, угрожая наказанием"

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

© AP Photo/Carolyn Kaster

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюз должен на деле решать проблему нелегальной миграции для сохранения безопасности в Европе. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

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"Европейский союз относится к проблеме мигрантов с лицемерием, - сказал дипломат. - Мы позволили 1,5 млн нелегальных мигрантов попасть на территорию Европы без всякого контроля и регулирования, никто никого не проверял, и мы не знаем, кто эти люди, зачем они пришли, каковы их планы". По словам главы МИД Венгрии, очевидно, что "это огромный риск". "Мы уже видим, что Европа столкнулась с самой серьезной террористической волной, сейчас теракты случатся почти ежемесячно, это просто неприемлемо", - сказал он.

Сийярто подчеркнул, что вместо того, чтобы решать проблему, "Еврокомиссия выбирает Польшу, Венгрию, Чехию, Центральноевропейские страны, шантажирует их, угрожая наказанием". "Почему они не занимаются реальными вопросами? Потому что они не обеспокоены тем, как сохранить безопасность в Европе, - отметил дипломат. - Вместо этого они устраивают демонстративную порку тем странам, которые открыто говорят о вызовах и угрозах".

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о распределении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС. Венгрия выступала против этого решения, но ЕК обязала ее принять 1,3 тысячи человек. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают все страны "Вишеградской группы" - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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