Правящая партия Албании лидирует на парламентских выборах

СКОПЬЕ /Македония/. 25 июня. /ТАСС/. Правящая Албанская социалистическая партия (АСП) получает 46%-50% голосов избирателей. По результатам экзитполов в Тиране, которые приводят IPR marketing и Ora News, АСП получила 45-49% голосов избирателей.

Демократическая партия Албании (ДПА) получает от 31% до 35%, Социалистическое движение за интеграцию - от 11% до 15% голосов.

Голосование на парламентских выборах в Албании завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск), по решению Центральной избирательной комиссии страны на час позднее намеченного времени из-за низкой явки, которая в итоге составила 44,65%.

ЦИК зарегистрировал 18 партий, представители которых должны сформировать 140-местное Народное собрание с четырехлетним сроком полномочий. Чтобы пройти в высший законодательный орган, политическим партиям необходимо набрать 3% голосов, а коалициям - 5%.

Нынешние парламентские выборы являются девятыми с 1990 года, когда в Албании была введена многопартийная система.