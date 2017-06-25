Правящая партия Албании лидирует на парламентских выборах

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СКОПЬЕ /Македония/. 25 июня. /ТАСС/. Правящая Албанская социалистическая партия (АСП) получает 46%-50% голосов избирателей. По результатам экзитполов в Тиране, которые приводят IPR marketing и Ora News, АСП получила 45-49% голосов избирателей.
Демократическая партия Албании (ДПА) получает от 31% до 35%, Социалистическое движение за интеграцию - от 11% до 15% голосов.
Голосование на парламентских выборах в Албании завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск), по решению Центральной избирательной комиссии страны на час позднее намеченного времени из-за низкой явки, которая в итоге составила 44,65%.
ЦИК зарегистрировал 18 партий, представители которых должны сформировать 140-местное Народное собрание с четырехлетним сроком полномочий. Чтобы пройти в высший законодательный орган, политическим партиям необходимо набрать 3% голосов, а коалициям - 5%.
Нынешние парламентские выборы являются девятыми с 1990 года, когда в Албании была введена многопартийная система.