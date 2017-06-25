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МИД Венгрии: Белоруссия может выполнить роль строителя моста между Востоком и Западом

Международная панорама
25 июня, 23:29 UTC+3 МИНСК МИНСК 25, июня. /ТАСС

Петер Сийярто подчеркнул, что фактически Минск уже стал синонимом надежды на мир на Украине

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МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что Белоруссия является идеальным мостом между Востоком и Западом. С таким утверждением он выступил в воскресенье в эфире белорусского телеканала "Беларусь-1".

"Если Европа хочет вернуть себе хоть часть утраченной конкурентоспособности, мы должны улучшать сотрудничество между Востоком и Западом континента, - отметил дипломат. - Возникает вопрос, кто может быть лучшим мостом, очевидно, что это должно быть государство из центра Европы, к примеру, Белоруссия, которая в этом году председательствует в Центрально-Европейской инициативеи [ЦЕИ], и которая участвует в программе Евросоюза "Восточное партнерство" [Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина], состоит в Евразийском экономическом союзе [Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия]".

По его словам, "именно Белоруссия является идеальным мостом или идеальным архитектором, строителем моста между Востоком и Западом".

Сийярто подчеркнул, что фактически Минск уже стал синонимом надежды на мир на Украине. "Мне кажется, что ни одна другая столица не упоминается так часто, когда речь заходит об отношениях между восточной и западной частями Европы", - сказал глава МИД Венгрии.

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