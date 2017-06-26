СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России

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ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Руководство американской телекомпании CNN ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией, после скандала со статьей о якобы расследовании комитетом по разведке Сената Конгресса США обстоятельств его встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Этот материал был опубликован, а затем удален, кроме того, CNN пришлось принести извинения упомянутому в ней финансисту Энтони Скарамуччи.
Как сообщил в воскресенье информационный портал BuzzFeed, главный редактор подразделения CNN Money Рич Барбиери разослал внутри компании циркуляр, в котором говорится: "Никто больше не будет публиковать никаких материалов, касающихся России, без одобрения мною и вице-президентом Джейсоном". "Это касается публикаций в социальных сетях, видеоматериалов, редакционных статей. Никаких исключений", - отмечается в письме.
BuzzFeed пояснил, что речь идет не только о контенте подразделения CNN Money, но и всей телекомпании. В разосланном циркуляре Барбиери указал, что "в понедельник будет представлена новая схема работы", не уточнив деталей.
Телекомпания 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось во фракции демократов в верхней палате Конгресса, что Скарамуччи и Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. По словам источника CNN, комитет по разведке Сената интересует, подавал ли Скарамуччи своему собеседнику надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.
Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту.